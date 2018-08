Nowe amerykańskie sankcje przyprawią Putina o ból głowy

Po spotkaniu Trump-Putin Moskwa liczyła na złagodzenie sankcji. Nic z tego, Amerykanie przygotowują właśnie nowy pakiet bolesnych restrykcji wobec Rosji - pisze polskojęzyczna edycja portalu Telewizji Biełsat, Belsat.eu/pl.

Cztery dni temu w amerykańskim senacie pojawił się projekt nowych sankcji przeciw Rosji. Mają być „najostrzejsze” z dotąd przyjętych. Tym razem mają dotyczyć rosyjskiego długu zagranicznego. Będą zakazywać zakupu rosyjskich obligacji.

Ponieważ zaś Amerykanie już z powodzeniem stosują tzw. sankcje rozszerzone, czyli interesów z rosyjskimi koncernami zakazują nie tylko amerykańskim rezydentom, ale i mogą uderzyć np. w europejskie koncerny handlujące z Rosją, to i tym razem można się spodziewać, że pod sankcje podpaść mogą podpaść instytucje finansowe z całego świata. Inna część projektu ustawy przewiduje tradycyjnie rozszerzenie listy i pogłębienie zakazów oraz sankcji wobec konkretnych Rosjan i rosyjskich firm.

A także ma uderzać w rosyjską energetykę, w tym atomową i sankcjonować handel materiałami rozszczepialnymi z rosyjskimi koncernami. Np. Rosatom z powodzeniem sprzedaje paliwo jądrowe na Zachodzie. Ma udziały w amerykańskich i kanadyjskich złożach. I buduje elektrownię atomową na Węgrzech.

Nowe sankcje mogą poważnie osłabić rosyjską walutę i skłonić Kreml do kolejnych (po reformie podnoszącej wiek emerytalny) zmian uderzających w socjalne obietnice Władimira Putina. Rosja będzie musiała poszukać innych inwestorów. I pewnie ich znajdzie: w Chinach, czy krajach arabskich. Ale przyparta do muru, już na dużo gorszych warunkach.

Pętla sankcji

Rok wcześniej Amerykanie wprowadzili tzw. rozszerzone prawo Magnickiego. Nawiązujące do sankcji na Rosję wprowadzonych w 2012 r. po śledztwie ujawniającym zamordowanie Siergieja Magnickiego w rosyjskim areszcie. Prawo to umożliwiało objęcie np. zakazem wjazdu Rosjan zaangażowanych w sprawę aresztowania i śmierci tego prawnika, który zdemaskował schematy korupcyjne w elitach władzy. Nowe prawo daje amerykańskim władzom możliwość wprowadzenia sankcji przeciw każdej osobie, bądź instytucji podejrzanej o łamanie praw człowieka. Nie tylko w Rosji.

– W amerykańskim ustawodawstwie widać tendencję rozszerzania przesłanek wprowadzenia sankcji przeciw Moskwie i nie ograniczanie ich tylko do kwestii agresji na Ukrainie – mówi Aleksander Gabujew z Fundacji Carnegie w Moskwie i dodaje – Ostatnie wzmacnianie restrykcji wobec Rosji ma związki z ingerencją w amerykańskie wybory, czy agresją w cyberprzestrzeni.

– Kreml łudził się, że po spotkaniu Trump-Putin w Helsinkach nastąpi przynajmniej zawieszenie eskalacji restrykcji, ale najwyraźniej nie docenił złożoności amerykańskiego systemu politycznego, w którym prezydent nie jest nieograniczonym niczym samowładcą, jak w Rosji – mówi Gabujew.

Jednak prawda jest zupełnie inna. Owszem, amerykańskie i unijne sankcje nie doprowadzą Rosji do bankrcutwa, ani nie wywołają rewolucji i nie spowodują, że oligarchowie obalą Putina. Ale poważnie ograniczają możliwości rosyjskiej ekspansji. Schładzają rosyjską gospodarkę i powodują, że napięcia społeczne zmuszają władzę do przenoszenia aktywności z zewnętrznej ekspansji na gaszenie pożarów niezadowolenia wewnątrz.

Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że przyparty do muru Putin zdecyduje się na agresywny krok w polityce międzynarodowej, by przełamać narastające problemy. Tylko, że musi mieć do tego narzędzia. Tymczasem sankcje hamują np. modernizację rosyjskiej armii i powodują, że topniejące oszczędności trzeba inwestować w budżet.

Koszmary oligarchów

Wprowadzony na początku kwietnia pakiet amerykańskich sankcji zabrania prowadzenia obywatelom USA interesów z przedsiębiorstwami wpisanymi na „czarną listę”. Nie wolno również posiadać w nich udziałów. Pod sankcje mogą podpaść również firmy nie należące do Amerykanów, ale prowadzące interesy z Rosjanami.

I nawet, jeśli korporacje Olega Deripaski znalazły się wśród tych, które najlepiej zarobiły na rosyjskim mundialu, to te zyski nie zrekompensują strat w sprzedaży podstawowego surowca na światowych rynkach. Tym bardziej, że Amerykanie nie zamierzają się zatrzymywać i będą ograniczać rosyjski biznes jeszcze intensywniej.

– Rosyjskie koncerny mają ograniczone pole manewru, bo tak naprawdę są skazane na rynki europejskie i amerykański – mówi Aleksander Gebujew i dodaje – W metalurgii konkurują z Chińczykami, czy Indiami.

Własnie przemysł obronny jest dziedziną najbardziej poszkodowaną przez sankcje. Po pierwsze problemy budżetowe zmuszają władze do przesuwania środków z ambitnych projektów zbrojeniowych na konsumpcję i wydatki socjalne. Po drugie w wielu dziedzinach rosyjska zbrojeniówka wyczerpała możliwości rozwoju postsowieckich technologii. I bardzo potrzebuje zastrzyku zagranicznego know-how. Zwłaszcza jeśli chodzi o maszyny w zakładach produkujących sprzęt wojskowy, roboty, oprogramowanie i mechanikę precyzyjną oraz elektronikę. Kumulację problemów rosyjskiej zbrojeniówki widać w niedawnej wypowiedzi Jurija Borysowa, wicepremiera ds. przemysłu zbrojeniowego. Powiedział on, że nie ma potrzeby wprowadzania zbyt kosztownego czołgu T-14 Armata do sił zbrojnych. Armata jest przecież cudownym dzieckiem rosyjskiej zbrojeniówki. Miała być skokiem w przyszłość. Tymczasem okazuje się, że Rosja będzie modernizować tanim kosztem leciwe już czołgi T-72, a nieliczne Armaty jeździć będą głównie na parady na Placu Czerwonym.

Wielka improwizacja