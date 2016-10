Nowak: Nigdzie nie potraktowano mnie tak źle, jak w USA

reklama

W Krakowie trwa II Dzień Patrioty organizowany między innymi przrez krakowskie wydawnictwo Biały Kruk. Pierwszy wykład był poświęcony Dziejom Polski (część prowadzona przez prof. Andrzeja Nowaka) i „Antykulturze w natarciu” (którą poprowadził Adam Bujak).

"Niektórzy spośród Polonii to wyjątkowi … nigdzie i nigdy nie zostałem tak źle potraktowany jak podczas jednej z wizyt w USA" - powiedział prof. Nowak.

Kim byli ci ludzie, którzy zachowali się tak źle, że profesor Nowak zapamięta ich jako najgorszych ludzi, których spotkał w swoim życiu?

Odpowiedź padła chwilę po zadanym pytaniu. Byli to działacze KODu.

Czy jednak wszyscy ludzie, cała Polonia amerykańska to działacze KODu? Oczywiście nie. Jednak Profesor Nowak zwraca uwagę, że w USA są rejony, które są pod stałym i jedynym zasięgiem TVNu i podobnych mediów.

Adam Bujak natomiast zwracał uwagę na problem kulturowy czy lepiej problem tożsamości kulturowej z która mamy do czynienia. Wyraził on ubolewanie, że niestety dzisiejsza kultura często jest antykulturą. Emocjonalnie wyznał, że wielokrotnie w środowiskach kulturowych spotyka się z czymś przeciwnym czego powinniśmy się spodziewać. Wspomniał, że trzeba wrócić do tego czego uczył chociażby Jan Paweł II.

Tomasz Wandas, Fronda.pl

22.10.2016, 16:20