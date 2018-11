Nowak i Rostowski popełnili przestępstwo? Komisja ds. VAT zawiadomi prokuraturę

„Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia czterech przestępstw. Pierwsze z nich to przekroczenie uprawnień przez pana ministra Rostowskiego. Drugie to ujawnienie niejawnych informacji, objętych tajemnicą służbową i skarbową osobie nieuprawnionej. Trzecie to doprowadzenie do straty w mieniu publicznym w ogromnych rozmiarach, poprzez doprowadzenie do rozszczelnienia systemu podatkowego. I zarzut niedopełnienia obowiązków co do sankcji unijnych”