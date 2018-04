Nowak: Honor albo droga na skróty. Niepodległość A. D. 2018

,,Nasza niepodległość wygląda tak, że jedni z narażeniem życia i z poświęceniem wybierają walkę, wybierają honor, czasem błądząc politycznie i w szczegółach dokonując niekiedy niewłaściwych wyborów politycznych, ale podążają we właściwym kierunku, czyli broniąc niepodległości. Są też tacy co idą na skróty, do wroga, do rezygnacji z walki. Zapraszam do wysłuchania wykładu. Co prawda w sieci krąży już cytat z tego nagrania, w którym mówię, że wejście w rolę adwokata niektórych członków WRON było błędem podczas uzasadniania prezydenckiego weta, ale sądzę, że szeroki wątek niepodległości dostarczy Państwu także innych refleksji'' - pisze prof. Andrzej Nowak na facebooku.