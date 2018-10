Nowacka: Chcę przekonać Schetynę do liberalizacji prawa aborcyjnego

Zdaniem lewicowej działaczki, Polskie Stronnictwo Ludowe nie pójdzie na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, gdyż byłoby to końcem ludowców. W ocenie Barbary Nowackiej, wybory samorządowe zakończyły się również dużą porażką lewicy, a SLD osiągnęło fatalny wynik. Jak wskazała szefowa Inicjatywy Polska, w pewnej mierze winę za taki stan rzeczy ponosi sam Włodzimierz Czarzasty. Lider SLD- wskazała Nowacka- „miał możliwość porozumienia się z Koalicją Obywatelską”, a Sojusz "wcale nie ma silnego szyldu". Natomiast Partia Razem, która przez ostatnie trzy lata korzystała z subwencji, osiągnęła zaledwie 1,5 proc. poparcia. W ocenie polityk, lewica osiągnęłaby znacznie lepszy wynik, gdyby zechciała dołączyć do Koalicji Obywatelskiej. Rozmówczyni Radia Zet stwierdziła, że sam projekt KO jest "bardzo dobry", co więcej sprawdza się przy obecnym systemie wyborczym, Barbara Nowacka oceniła, że Koalicja Obywatelska głosi poglądy w dużej mierze zbieżny z lewicowymi. Szefowa Inicjatywy Polska pozytywnie ocenia również program Rafała Trzaskowskiego. Jej zdaniem był on "dobry i progresywny".