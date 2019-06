Nowa książka o niesamowitej świętości o. Maksymiliana Kolbe

To co mnie zainteresowało to pewna asceza życia o. Maksymiliana, która jest właściwa dla życia zakonnego. O. Maksymilian to święty który łączy narody, społeczeństwa – powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano książkę o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv „Życie jako dojrzewanie świętości” o św. Maksymilianie Kolbe.

„Odpowiedzią na mój apel, byśmy poznawali drogę duchową o. Maksymiliana Kolbe jest ta książka o. Kijasa. To co mnie zainteresowało to pewna asceza życia o. Maksymiliana, która jest właściwa dla życia zakonnego. O. Maksymilian to święty, który łączy narody, społeczeństwa. Po jego beatyfikacji i kanonizacji nastąpiła szczególna łączność między osobą świętego a społeczeństwem i Kościołem w Niemczech. Powstało wiele parafii pod jego wezwaniem, ale również dwa wielkie dzieła: Maximilian-Kolbe-Werk, które w imieniu Episkopatu Niemiec udzielało pomocy w Polsce ofiarom obozów koncentracyjnych. Drugie dzieło, które powstało nieco później, to wspólna Fundacja Maksymiliana Kolbe, której celem jest propagowanie idei pojednania, która była u podstaw pojednania narodów polskiego i niemieckiego, i temu procesowi pojednania niewątpliwie o. M. Kolbe patronuje” – stwierdził abp Skworc.