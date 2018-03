Nowa książka ks. Roberta Skrzypczaka już dostępna!

Znany i ceniony rekolekcjonista i teolog napisał bardzo ważną książkę, której tytuł mówi wszystko: „Miłość warta obrączek. Jak zbudować małżeństwo na całe życie”. Publikację wydała Fundacja Instytut Globalizacji.

To nie jest poradnik dla narzeczonych. Choć może być przewodnikiem dla tych, którzy przygotowują się do tego Wielkiego Sakramentu, czują napięcie, a może niepewność czy lęk. To nie jest wykład akademicki, chociaż przypomnienie najważniejszych faktów z Magisterium Kościoła na temat małżeństwa jest nie do przecenienia. To nie jest katecheza, choć Żywe Słowo bije z kart tej książki i kłuje jak szpada.

Nie bez powodu ks. prof. R. Skrzypczak postanowił napisać książkę o małżeństwie, dla małżonków i nie tylko. Tradycyjna rodzina przeżywa głęboki kryzys instytucjonalny. Rozwody gonią śluby, demon kusi do eksperymentowania - życia w związkach partnerskich, czyli „na próbę”. Można powiedzieć, że toczy się prawdziwa wojna duchowa o rodzinę.

„Małżeństwo stanowi dobrą nowinę, swoistą twarz Boga. Miłość małżeńska prowadzi do szlachetności i pokonania egoizmu. Takie doświadczenie może mocno zbliżyć człowieka do Pana Boga. Stąd potrzeba takiego przygotowania, które pomagałoby kochającym się osobom <<w pogłębianiu wiary, umacnianiu więzi oraz odkrywaniu daru i łaski sakramentu małżeństwa>>” - ujawnia swoje intencje autor.

„Z tego wynika zasadnicza konsekwencja: mąż bierze na siebie odpowiedzialność za zbawienie swej żony, i na odwrót. Powołanie do bycia jednym ciałem oznacza, że ciała małżonków, dzięki którym mogą nieustannie przeżywać swe życie jako bezinteresowny dar dla drugiego, nie należy więcej do nich indywidualnie. Podobnie ich wola, racja, plany i ambicje. Są powołani do tego, aby przeżyć życie w doskonałej jedności dwóch inteligencji i dwóch motywacji. Jednakże w jaki sposób można opuścić własne ja, aby się darować drugiej osobie?” - zastanawia się w innym fragmencie.

Jeszcze przed premierą publikacja wzbudza wielkie zainteresowanie wśród czytelników. To ważna tematyka - bo małżeństwo przecież jest na całe życie.

Patronat medialny nad książką objęły redakcje TVP1, Gościa Niedzielnego i tygodnika „Do Rzeczy”. Do kupienia w dobrych księgarniach, internecie oraz na stronie wydawcy www.globalizacja.org