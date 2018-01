Nowa książka ks. prof. Roberta Skrzypczaka - POLECAMY

Fundacja Instytut Globalizacji wyda najnowszą książkę znanego teologa. Tym razem będzie to publikacja skierowana do tych, którzy myślą poważnie o swoim związku.

Najnowsza pozycja pt. „Miłość warta obrączek. Jak zbudować małżeństwo na całe życie” będzie swoistym vademecum dla narzeczonych i młodych małżeństw. Dla tych, którzy chcą budować trwały związek i dla tych, którzy się boją. „Człowiek od zawsze najbardziej obawiał się tego, czego najmocniej pragnął. Dlatego też na drodze realizacji wielu projektów miłości stoi lęk” - wyjaśnia autor.

Książka wpisuje się w postulat pogłębionej formacji osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Całość składa się z trzech części. Pierwsza stanowi cykl katechez na temat czynników budowania trwałego związku oraz powiązanych z tym zagrożeń. Druga opisuje bogactwo wypływające z sakramentu małżeństwa. Trzecia zaś jest syntezą nauczania Kościoła na temat świętości małżeństwa i rodziny. Wielu miejscach zawarte są odniesienia do najnowszej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Amoris laetitia”.

„Małżeństwo stanowi dobrą nowinę, swoistą twarz Boga. Miłość małżeńska prowadzi do szlachetności i pokonania egoizmu. Takie doświadczenie może mocno zbliżyć człowieka do Pana Boga. Stąd potrzeba takiego przygotowania, które pomagałoby kochającym się osobom w pogłębianiu wiary, umacnianiu więzi oraz odkrywaniu daru i łaski sakramentu małżeństwa. Nie da się załatwić tego zwyczajnym kursem” - wyjaśnia autor motywy przyświecające napisaniu dzieła.

„Ks. Robert Skrzypczak, prezbiter o pogłębionej formacji duchowej i wielkim zapale apostolskim, ma umiejętność ciekawego głoszenia słowa Bożego. Wie on także jak aktualny jest dziś temat małżeństwa i rodziny. Autor zwraca uwagę, że nowa ewangelizacja na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa będzie dokonywała się głównie przez rodziny. Odsłania w umiejętny sposób wymiar religijny wielkiego sakramentu małżeństwa” - pisze we wstępie do wydania abp Damian Zimoń.

Ks. prof. Robert Skrzypczak jest jednym z najbardziej cenionych polskich teologów, katechistów i rekolekcjonistów. Ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie. Autor wielu cenionych publikacji. Wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Więcej informacji: www.globalizacja.org