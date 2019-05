Nowa Jałta. Rosja znów chce handlować narodami

Olej 26.5.19 20:48

Ameryka powinna zwiększyć siły nuklearne w Europie !

Wprowadzić broń nowego typu jak kiedyś za czasów Reagana – broń neutronowa, pociski pershing i cruz. Zwiększyć obecność sił konwencjonalnych w Europie Środkowej. Jeśli tego nie zrobią w dalszej perspektywie stracą Europę.

Naszpikować pociskami średniego zasięgu całą Europę Środkową.

Żadnych ustępstw z nimi, gdyż oni podpisują pakty po to by je łamać.

Trzeba im pokazać, że w Europie nie mają czego szukać. Ich działanie to destabilizacja kontynentu i w perspektywie wojna.

Czynnik potęgi militarnej USA powinien mieć miażdżące przekonywanie żeby zainteresowanie sowietów skierować w stronę Azji i Chin, niech tam szukają swojej przestrzeni życiowej. Prędzej niż później zetkną się z żółtym tygrysem, który im odgryzie Syberię lub pójdzie południem wzdłuż republik zakaukaskich, otwierając sobie drogę na zachód.

W polityce amerykańskiej decydującym motywem działania winien być parytet azjatyckiego ciśnienia potęg tj. izolowania sowietów od Europy i kierunkowania ich siły tam gdzie spotka ich właściwa odpowiedź. Sowiecka polityka szuka ujścia agresji wszędzie gdzie napotyka miękkość i brak oporu. Europa jawi się takim stanem rozprężenia, iż zachęca do agresywnych działań Moskwy. W Ameryce się wahają co do wyboru opcji. Mogą nas przehandlować za Iran i Chiny, Wenezuela jest zbyt małym towarem za Ukrainę. W Wenezueli komuniści się wytopią sami i dojdzie do przesilenia społecznego, w którym komunistów pogonią w tri p........y !