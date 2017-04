Nowa era łupków i gazu dla Polski nadchodzi z USA

reklama

"Widzę, że wraz z nową administracją w relacje polsko-amerykańskie ma szanse wstąpić nowy duch [...]. Generalnie, są dwa obszary, które zarówno dla USA, jak i Polski są najważniejsze – to szeroko pojęte: rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne" - mówi wicepremier i minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Morawiecki mówił o efektach wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Morawiecki powiedział, że spotkał się m.in. z sekretarzem do spraw energii, Rickiem Perrym. "Poruszyliśmy temat eksportu gazu do Polski, ale również zachęcaliśmy sekretarza, by wraz z obniżką kosztów technologii wiertniczej, firmy amerykańskie ponownie zainteresowały się inwestycjami w Polsce w wydobycie gazu łupkowego" - wskazał wicepremier.

"Sekretarz do spraw energii pozytywnie patrzy na to, żebyśmy wrócili do dwustronnej współpracy w projektach dotyczących wydobycia gazu łupkowego w Polsce" - dodał Morawiecki.

Wicepremier wskazał też na nowe możliwości w obszarze eksportu gazu LNG do Świnoujścia. "Mieliśmy też ciekawą rozmowę o możliwościach eksportu gazu LNG do naszego terminala w Świnoujściu, przy założeniu, że byłoby to dla nas atrakcyjne cenowo. W tym przypadku potrzebna jest wola polityczna. Wcześniej, ta branża była traktowana w USA specyficznie, bez większej możliwości sprzedaży za granicę. Teraz to się zmienia. Pierwsze transporty trafiły na zachód Europy - do Hiszpanii czy Portugalii, do nas jeszcze nie, ale z czasem tak się pewnie stanie" - powiedział.

Morawiecki mówił też o szansach na rozwój wzajemnej wymiany handlowej. "Dowiedziałem się, że Polska jest traktowana jako bardzo poważny partner handlowy, który zachowuje się fair [...]. Mamy szansę na eksport kolejnych grup towarów rolno-spożywczych, eksportujemy kurczaki, jabłka, wieprzowinę, ale wysyłamy też do USA produkty elektroniczne, elektromaszynowe, części do silników lotniczych. To mnie cieszy, bo to produkty z wysoką marżą" - powiedział.

Odnosząc się do polsko-amerykańskiej współpracy w ramach NATO i relatywnie dużych polskich nakładów na zbrojenia, Morawiecki powiedział: "Byłem w kilku think tankach i widać, że Polska jest odbierana jako partner poważny. Nasze bardzo dobre wyniki gospodarcze połączone z polityką prospołeczną, czyli to, że przeznaczyliśmy tyle środków na wydatki społeczne, a utrzymujemy deficyt budżetowy w ryzach są dostrzegane i doceniane".

kk/dziennik gazeta prawna

6.04.2017, 11:15