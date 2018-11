Nowa broń Rosji. Putin nie dotrzymał słowa

Źródła w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, cytowane przez oficjalne agencje prasowe, twierdzą, że program rozwoju pocisku rakietowego Sarmata realizowany jest bez problemów i dwa pierwsze pociski trafią do służby rosyjskiej armii w 2021 roku. Wtedy też ma ruszyć seryjna produkcja pocisku. Broń ma najpierw trafić na uzbrojenie pułku rakietowego stacjonującego w mieście Użur w Kraju Krasnojarskim (wschodnia Rosja). Później do tej samej jednostki mają trafić kolejne cztery pociski Sarmata.

Przecieki do mediów i twierdzenia, że program jest realizowany zgodnie z harmonogramem to rodzaj propagandy sukcesu. Oryginalny plan przewidywał bowiem, że testowe loty Sarmaty zaczną się w 2017 roku, zaś broń trafi do wojska w roku 2020. Wprowadzenie Sarmaty do służby w 2020 roku zapowiadał jeszcze 18 maja Władimir Putin podczas spotkania z czołowymi urzędnikami przemysłu wojskowego i obronnego w Soczi. Program natrafił jednak na problemy – co prawda testy zaczęły się w 2017 roku, ale nie były to testowe loty, a tylko testowe wystrzelenia. Po trzech takich próbach wydaje się, że Sarmata jest gotów do pierwszego testowego lotu – co zapewne odbędzie się na początku 2019 roku.

RS-2 Sarmata to ciężki międzykontynentalny balistyczny pocisk rakietowy (ICBM). Zasięg pocisku jest praktycznie globalny – wynosi 10 900 km. Sarmata może przenosić ładunek o równowartości nawet 8 megaton. Ma zamienić wykorzystywany obecne pocisk R-36M2 Wojewoda (w nomenklaturze NATO: SS-18 Satan). Dowództwo Sił Rakietowych zapowiada, że rozmieści siedem pułków Sarmatów (z 46 pociskami) w silosach należących do dwóch dywizji: w jednostce w Użur i w jednostce w Dombarowskij (obwód orenburski). Ta druga jednostka ma być też wyposażona w system Awangard.

Rosja modernizuje swój arsenał atomowy zasięgu międzykontynentalnego, jednocześnie redukując go zgodnie z układem New START. Problem w tym, że traktat wygasa w 2021 roku i obecnie jest prawdopodobne, że administracja Trumpa nie będzie chciała go przedłużyć. Zgodnie z oficjalnymi danymi, we wrześniu 2018 roku Rosja zadeklarowała posiadanie 1420 rozmieszczonych głowic bojowych, 517 rozmieszczonych wyrzutni (wszystkich wyrzutni w sumie 775). W lutym 2018 roku liczby te, odpowiednio, prezentowały się w następujący sposób: 1444, 527, 779.

