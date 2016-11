Nosił Lidl razy kilka, ponieśli polscy konsumenci i 'wilka'

reklama

Lidl całkowicie przejechał się na akcji "Sprytnie i tanio kupować marki Lidla! Absolutna satysfakcja lub zwrot pieniędzy". Promocja ta pozwala otrzymać całkowity zwrot pieniędzy za opakowania po produktach, które konsument uznał za niezadowalające. Internauci informują, że niektórzy klienci zwracają całe wózki pustych opakowań, warte setki złotych. Niektórzy tymczasem rozpakowują towary jeszcze na parkingu, a potem oddają je kilkanaście minut po odejściu od kasy. W ten sposób mogą zrobić zakupy, a zaraz potem... odzyskać pieniądze.

W akcji chodziło zasadniczo o to, że każdy klient mógł kupić produkt marki Lidla niejako na próbe, mogąc go zwrócić... nawet po całkowitym zużyciu i otrzymać za to pełen zwrot wydanej kwoty. "klient zobowiązany jest przedstawić] Opakowanie zwracanego produktu marki Lidl, przy czym jego zawartość może być w stanie nienaruszonym lub częściowo zużytym, bądź zużytym"" - mówi punkt szósty regulaminu promocji.

"Pan przede mną zaczął wyrzucać przy kasie puste opakowania. MIAŁ ICH 4 WIELKIE TORBY. Po wszystkim: ciastka, masła, jogurty, chemia gospodarstwa domowego, opakowania po wędlinach i mięsie itp., itd... (...) Ludzie nakupili marek własnych Lidla za setki złotych, przynieśli do domu, zjedli bądź przepakowali do jakichś worków (bo trudno mi uwierzyć, by 2 wypchane po brzegi "nieudanymi zakupami" wózki ktoś był w stanie skonsumować w tak krótkim czasie), a puste opakowania odnieśli do sklepu, po to, by odzyskać kasę. "Niezadowolenie z zakupu" to tylko pretekst" - pisał jeden z Internautów.

Promocja zaczęła się 26 października, potrwać miała do końca listopada, ale... Lidl zakończył ją już 8. listopada.

"Przyczyną tej decyzji są przypadki wykorzystywania promocji wbrew jej celom. Niemniej jednak chcielibyśmy podziękować wszystkim klientom, którzy testowali nasze marki własne i dzielili się z nami swoimi opiniami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Oczywiście wszyscy Klienci, którzy dokonali zakupów przed dniem zakończenia akcji nadal mogą korzystać z uprawnień wskazanych w jej Zasadach w odniesieniu do produktów wcześniej nabytych" - poinformowało biuro prasowe Lidla.

27.11.2016, 18:25