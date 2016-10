Norwegia: Muzułmanie grożą... muzułmańskiemu politykowi

reklama

Abid Raja, pochodzący z Pakistanu prawnik i poseł liberalnej partii Venstre otrzymał nienawistne wiadomości, wysłane z telefonu wysoko postawionego członka islamskiej grupy ekstremistycznej.

Raja został nazwany „brudną świnią”, która jest „hańbą” dla Pakistańczyków zamieszkałych w Norwegii.

Kilka dni wcześniej ustępująca ze stanowiska ambasador Iraku, Sundus Omar Ali Albayraqdar mówiła o Abidzie Raja jako o „modelu do naśladowania” dla imigrantów w Norwegii podczas swojego obiadu pożegnalnego. Jest on popularnym politykiem, znanym z brania udziału w różnych wydarzeniach sportowych i kulturalnych oraz reprezentowania dobrze zasymilowanych muzułmanów.

Agresywne wiadomości wysłane zostały z komórki Mohyeldeena Mohammada, członka niewielkiej grupy ekstremistów islamskich Profetens Ummah. Przestrzegają go one przed nazywaniem siebie „muzułmaninem”, ponieważ jest on „brudnym zdrajcą” tej religii. „Twoi własni rodzice dystansują się od ciebie”, „Jesteś naprawdę zerem” – napisano. W dwóch smsach oznajmiono, że „Allah musi cię spalić w Jahannam (piekle)” oraz „spuścić na ciebie nieuleczalną chorobę, niepokój, ubóstwo i bolesne, żałosne życie przed śmiercią”, a następnie „pozwolić ci gnić w piekle na zawsze!”.

Abida Raja obecnie sprawdza, czy zgłosić sprawę na policję. „Mówiłem już wcześniej (o takich smsach), że my politycy nie jesteśmy z kamienia” – komentował dla NRK. „Ale potem pomyślałem, że pochodzą one od ‚zwyczajnego’, wściekłego muzułmanina. To, że pochodzą one ze środowiska ekstremistycznego w Norwegii, przyprawia mnie o dreszcze”.

Mohyeldeen Mohammad stał się znany w całym kraju, kiedy w 2010 roku ostrzegał, że atak terrorystyczny podobny do tych z 11 września może się wydarzyć na norweskiej ziemi. Nazywany czasem przez innych norweskich muzułmanów „islamskim idiotą”, Mohammad był czołowym działaczem grupy Profetens Ummah. Jego groźby towarzyszyły demonstracjom przeciwko pokazywaniu karykatur proroka Mahometa, które były wówczas publikowane w różnych mediach. Rzecznik grupy, Ubaydullah Hussain został niedawno oskarżony o rekrutowanie terrorystów.

Norweski obrońca John Christian Elden, reprezentujący zarówno Hussaina, jak i Mohammada powiedział NRK, że nie był świadomy obraźliwych smsów. Raja obawia się, że inne osoby również mogły być ofiarami gróźb i nękania takimi wiadomościami: „dlatego zdecyduję się zgłosić tę sprawę, również ze względu na innych”.

