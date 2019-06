Norwegia: Dzieci dostają masturbację jako zadanie domowe

mordechaj 22.6.19 11:41

Po pierwsze „Viva la Vagina!” nie jest po niemiecku :) A po drugie, w Norwegii jakieś dwie panie podobno uczyły nastolatki masturbacji. I to ma być prosta droga do tego, że masturbacja będzie uczona w szkole także w Polsce. Przecież to są KOMPLETNE BZDURY. Ja z kolei słyszałem, że w Laponii (tez część Norwegii), dzieci uczą sie od rodziców, aby odstępować żonę w celach seksualnych w ramach eskimoskiej gościnności. I co z tego wynika ? Że takie zwyczaje będą też w Polsce ? KOMPLETNA BZDURA.