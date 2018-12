Nord Stream 2 potępiony podwójnie. Gazprom potaniał

Stanowisko administracji Donalda Trumpa w sprawie budowy drugiej części Gazociągu Północnego jest znane od dawna. W tej kwestii Biały Dom ma też pełne poparcie amerykańskiego establishmentu. Potwierdziła to uchwalona 11 grudnia przez Izbę Reprezentantów Kongresu niewiążąca rezolucja, wzywająca rządy państw europejskich do sprzeciwienia się budowie gazociągu Nord Stream 2. W rezolucji napisano, że Nord Stream 2 zwiększy rosyjską kontrolę nad europejskim rynkiem energetycznym. Przypomniano też inne główne argumenty przeciwko projektowi. Po pierwsze, że sprzyja on geopolitycznemu celowi Rosji, jakim jest poróżnienie europejskich państw. Po drugie, oznacza on drastyczne ograniczenie transportu gazu przez istniejący ukraiński system przesyłowy, co uderzy w Kijów, z którym Rosja prowadzi niewypowiedzianą wojnę. Kongresmeni opowiedzieli się za nałożeniem przez USA sankcji w związku z tą inwestycją, co przewiduje Ustawa o przeciwstawianiu się przeciwnikom Ameryki poprzez sankcje (CAATSA).