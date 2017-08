Nord Stream 2 musi upaść, precz z gazową dominacją Kremla!!!

"Działania, które podejmujemy mają jedno na celu, zahamowanie tej szkodliwej inwestycji, która przeczy integracji Unii i jej bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział na antenie Polskiego Radia minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk.

Jego zdaniem niemiecko-rosyjski projekt Nord Stream 2 może zostać zablokowany. Jego realizacja stanęła pod poważnym znakiem zapytania po przyjęciu przez amerykański kongres ustawy, która umożliwia objęcie sankcjami firm uczestniczących w projekcie.

Jak powiedizał Gróbarczyk, unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego zakłada, że nie ma koncentracji dostaw z jednego kraju, tymczasem po wybudowaniu gazociągu Nord Stream dwa Rosja przekroczy pułap 50 procent dostaw.

Gróbarczyk mówił też o dwóch ważnych projektach obecnego rządu. Pierwszym z nich jest przekop Mierzei Wiślanej.

"Jesteśmy w ostatnim okresie przygotowania do inwestycji, projekt został wyłoniony, na początku września podamy lokalizację tego przekopu. Ten proces będzie trwał do przyszłego roku, gdy rozpocznie się budowa" - powiedział minister. Druga rzecz to budowa tunelu pod Świnoujściem, który ma połączyć polską część wyspy Uznam z resztą kraju.

mod/polskie radio