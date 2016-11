Nocne czuwanie o nawrócenie masonów i żydów - pomódl się i Ty

reklama

W nocy z 16 na 17 października 2016 roku, w 99 rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej w Sanktuarium św. Maksymiliana M. Kolbego w Niepokalanowie miało miejsce nocne czuwanie połączone z modlitwą o nawrócenie masonów. Czuwanie to będzie powtarzać się cały rok, każdej nocy z 16 na 17 danego miesiąca.

W 2017 roku obchodzić będziemy dwie ważne rocznice: 100-lecia objawień fatimskich i założenia Rycerstwa Niepokalanej.

W 1917 roku Matka Boża ukazała się trójce dzieci w małej portugalskiej wiosce Fatimie i przyniosła światu orędzie pokoju. W tym samym czasie w Rzymie młody franciszkanin św. Maksymilian Kolbe zrozumiał, że każdą łaskę – w tym łaskę zwycięstwa duchowego i prawdziwego pokoju – można otrzymać tylko przez ręce Niepokalanej. Ten święty franciszkanin sam całkowicie oddaje się Niepokalanej jako Jej rycerz i zaprasza wszystkich, by zostali gorliwymi rycerzami Maryi, a na znak szczególnego oddania zdobili swoją pierś Cudownym Medalikiem Niepokalanej.

Od tych wydarzeń mija prawie 100 lat. Przesłanie Matki Bożej z Fatimy realizowane jest w Rycerstwie Niepokalanej, a właściwie w istocie tego ruchu, w zawierzeniu całkowitym siebie, swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Niepokalanej. Ona wie najlepiej, na jakim polu Nowej Ewangelizacji jesteśmy potrzebni, byśmy oddali Bogu jak największą chwałę.

Niepokalanów – miejscem szczególnej modlitwy o uświęcenie własne, o nawrócenie grzeszników, żydów…, a zwłaszcza masonów.

Każdy, kto czuje potrzebę modlitwy, może przyjechać do Niepokalanowa 16. dnia miesiąca na zawierzenie Niepokalanej siebie, swoich najbliższych, wszelkich trosk i zmartwień, aby Ona wstawiała się za nami u Dobrego i Miłosiernego Ojca. Albowiem tam, gdzie Ona wejdzie, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprosi…, a z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy nawrócenia (św. Maksymilian).

Serdecznie zapraszamy na te dni szczególnej modlitwy o zrealizowaniu celu MI. Zaproszenie kierujemy do grup rycerskich, aby przyjechały do Niepokalanowa, zwłaszcza z tymi osobami ze swojej parafii, które potrzebują opieki Matki Bożej. Dla wspólnot, stowarzyszeń i kół rycerskich będzie to czas modlitwy o uświęcenie własne, o nawrócenie grzeszników, żydów…, a zwłaszcza masonów – jak tego pragnął św. Maksymilian Kolbe.

