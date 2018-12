,,Nocą bagnetem zakłuwał bolszewików''. Kameruńczyk, który bił się o wolną Polskę, uhonorowany w Poznaniu

Wszystko zaczęło się od momentu, w którym Polacy uwolnili go z obozu jenieckiego na terenie Wielkopolski, do którego trafił wzięty do niewoli w trakcie I wojnie światowej (służył w armii francuskiej).

W Wielkopolsce przystąpił do powstańców biorąc czynny udział w wolnościowym zrywie. W związku ze swoimi umiejętnościami prowadzenia samochodu trafił do 12. eskadry wywiadowczej, a potem przeniesiono go do 3. Eskadry Wielkopolskiej. Później bał też udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jak informuje Przybylski: