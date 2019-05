No to się doigrała! Scheuring-Wielgus na celowniku... organizacji prozwierzęcych!

“Jako organizacje ochrony zwierząt, od lat walczące z bezdomnością zwierząt prosimy Pana o zajęcie stanowiska w sprawie rozdźwięku między deklaracjami, a rzeczywistym działaniem Pani Posłanki Joanny Scheuring – Wielgus w sprawie oddania przez nią do schroniska jej dwóch prywatnych psów”-piszą organizacje prozwierzęce w liście otwartym do lidera partii Wiosna, Roberta Biedronia.

„Odpowiedź Pani Poseł na ujawnienie informacji o tym wydarzeniu jest dla nas szokująca i niezrozumiała. Słowa »w nowym mieszkaniu moje psy nie miałyby przestrzeni, do której były przyzwyczajone i po prostu by się męczyły« oraz »nikt nie chciał kundli« są dla nas nieetyczne i pokazują zupełny brak empatii dla zwierząt, które obdarzyły Panią Poseł miłością i zaufaniem"-czytamy w liście działaczy na rzecz praw zwierząt. Autorzy apelu do Biedronia zwracają uwagę, że schroniska dla zwierząt to nie "bezpieczna przystań", ale "ostateczność" ratująca naszych czworonożnych przyjaciół przed bezdomnością.