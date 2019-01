No to lewacy zaorani. Komisja Europejska chwali odstrzał dzików

Trudno znaleźć inny przykład tak gigantycznego ,,samozaorania lewaków'', jak rzecz nazywa się popularnie w mediach społecznościowych. W sprawie odstrzału dzików urządzono w Polsce niezwykłą wręcz hucpę, emocjonalnie stając w obronie ,,masakrowanych'' leśnych świń. Zwolennicy nieskrępowanego mordowania dzieci nienarodzonych byli przerażeni losem warchlaków i dziczych płodów w łonach loch. Mówiono o zniszczeniu przyrody, destrukcji środowiska, barbarzyństwie. Miny zrzędły, gdy okazało się, że to, co robi PiS... ma pełne poparcie w Europie.

Najpierw media podały, że przykładowo Niemcy w sezonie 2017/2018 odstrzelili około 800 tysięcy dzików walcząc z ASF. Czesi wybili wszystkie dziki w regionach, gdzie ASF występowało. Już to powinno lewakom dać do myślenia...

Cóż więc, lewico, musisz przeżyć. Poużalałaś się nad losem biednych dzików. Teraz możesz powrócić do sobie właściwych tematów - wzywania do swobody zabijania nienarodzonych dzieci. To przecież tylko płody. Nie to, co dziki...