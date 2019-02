No to Biedroń się wkopał! Chodzi o finanse ,,Wiosny''

Robert Biedroń mówił, że pieniądze na finansowanie działalności politycznej posiada ze sprzedaży gadżetów ze sklepu i wpłat na konto swojej fundacji. Jeśli lider Wiosny nie kłamał, mamy do czynienia z łamaniem ustawy o partiach politycznych, za co grozi odpowiedzialność karna - podaje portal PolskieRadio24.pl.

Robert Biedroń powiedział w mediach, że zebrał pieniądze na działalność ,,Wiosny'' za sprawą sklepu ,,robertbiedroń'' sprzdającego bluzy i koszulki - oraz z wpłat na rzecz fundacji. Problem w tym, że jeżeli to, co mówi o finansach jest prawdą, to... mogło dojść do złamania prawa.