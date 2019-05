No i się doigrała! Hartwich z ZAKAZEM WSTĘPU do Sejmu

Tytus 23.5.19 17:11

Sejm to nie cyrk by tam błaznować, choć wielu usilnie pracuje by tak był odbierany na świecie. Tym bardziej niedopuszczalne jest utrudnianie jego prac.Chcesz protestować idź np. na Plac Defilad. Do budynków parlamentu powinien być zakaz wstępu dla wszystkich za wyjątkiem tam pracujących - choć co do dużej części posłów i senatorów są wątpliwości czy pracują i dla kogo...