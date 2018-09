'Nitras złodziej', czyli: 13-latek kontra polityk PO

"Biegnie za mną 13latek i krzyczy. NItras złodziej! Nitras złodziej!"-napisał na Twitterze poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nitras.

Polityk, którego działalność sprowadza się głównie do awantur sejmowych twierdzi, że spotkał na ulicy 13-latka, który nazwał go złodziejem. Poseł zapytał chłopca, dlaczego tak uważa. Nastolatek stwierdził, że wszyscy w PO to złodzieje. Pytany, skąd o tym wie, chłopiec odparł, że powiedział mu o tym wujek- poseł PiS. Nitras oznaczył nawet w poście konkretnego polityka- chodzi o Leszka Dobrzyńskiego.

Godz.11 ul.Slaska w Szczecinie.Biegnie za mną 13latek i krzyczy.NItras złodziej!Nitras złodziej!Zatrzymałem sie i pytam dlaczego tak mówi. https://t.co/MHdAN22wgQ wszyscy w Platformie to złodzieje. Pytam.A skąd wiesz?wujek powiedział on jest posłem PIS.Nazywa się @l_dobrzynski

— Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 3 września 2018

Reakcje internautów są bardzo różne. Niektórzy podkreślają, że poseł padł ofiarą pomówienia i zniesławienia, inni przypominają Sławomirowi Nitrasowi, że w dniu wybuchu kryzysu sejmowego w grudniu 2016 szperał w rzeczach parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, które posłowie pozostawili w swoich ławach na sali plenarnej.

Część osób sugeruje, że polityk całą historię sobie wymyślił. Jak było rzeczywiście, być może niedługo się przekonamy.

yenn/Twitter, Fronda.pl