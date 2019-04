Nitras odleciał! 'Orban namawiał Polskę do rewizji granic'

"To jest problem. Jeżeli popatrzy pan na Izrael, Węgry, Stany Zjednoczone, Polskę, to pewne tendencje autorytarne zyskują tam popularność. My musimy sobie z tym metodami demokratycznymi poradzić, a to nigdy nie jest proste"-stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nitras.

"Jeżeli coś łączy Putina i Orbana, to to, że oni marzą o rewizji granic w Europie, to są fakty. Nie da się tego zrobić pokojowo. Orban namawiał nas do tego, żebyśmy w kryzysie ukraińskim wzięli te ziemie. Weźcie wy Lwów, my weźmiemy swoje Zakarpacie, bo to są nasze ziemie. (…) On to mówił publicznie, to jest człowiek, który marzy o rewizji granic"-stwierdził poseł PO, mimo iż taka sytuacja nie miała miejsca, żadne poważne media nie podają informacji o wypowiedziach Orbana formułowanych w takim tonie.