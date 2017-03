Nisztor: Reforma sprowadza sędziów na ziemię

reklama

Screenshot YouTube.com - Salve TV reklama

„Na pewno nie jest dobrze. Faktycznie to, co dzieje się w sądzie może budzić ogromny niepokój.(...) To, co oglądamy w ostatnich tygodniach, choćby kwestia pani prezes Sądu Najwyższego, okazuje się, że ta pani ma problemy, bo mówi, że za 10 tys. złotych nie da się żyć w np.: Warszawie, a można jedynie na prowincji” – mówił Piotr Nisztor, który był gościem Salve TV.

Zdaniem dziennikarza, „niektórzy zapomnieli, że sędzia to osoba, która powinna sprawiedliwa.”

- Oczywiście, że reforma jest potrzebna, tylko niestety trochę późno. Dobrze, że taka reforma wreszcie zostaje wprowadzona. Nie można krytykować całego środowiska sędziowskiego. Niestety prym wiodą ci, którzy mają wątpliwe poczucie moralności – podkreślał Nisztor

- Sędziowie pomylili trochę rolę. Ta reforma tych sędziów sprowadza na ziemię – dodawał

Gość Tematu Dnia zastanawiał się także nad tym czy reforma BOR jest konieczna:

- Obawiam się, żeby to nie była tylko zmiana szyldu. Samą zmianą nazwy niewiele zrobimy. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu nie dawała de facto tej formacji narzędzi do pełnej ochrony najważniejszych osób w państwie – zaznaczał dziennikarz





dam/Salve TV,Fronda.pl



2.03.2017, 20:50