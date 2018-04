Niemcy forsują heretycki pomysł. Co na to papież?

Niemiecki biskup Ratyzbony Rudolf Voderholzer apeluje o wierność nauczaniu Kościoła w sprawie Komunii świtej. W Niemczech trwa debata na temat możliwości udzielania Komunii świętej ewangelickim współmałżonkom.

Taką możliwość przegłosowała konferencja episkopatu w lutym br. Bp Voderholzer należy do siedmiu niemieckich biskupów, którzy pod koniec marca wysłali list do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wypowiedzenie się na temat propozycji tamtejszego episkopatu. W odpowiedzi Kongregacja Nauki Wiary zaprosiła na rozmowy do Watykanu przewodniczącego episkopatu kard. Reinharda Marxa, arcybiskupa Kolonii kard. Rainera Maria Woelkego oraz biskupa Münster Felixa Genna.



Co zdecyduje papież? Propozycja niemieckich biskupów - którym przewodzi Marx - zakłada wprost zerwanie z Tradycją i drastyczne pogwałcenie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tymczasem tych, którzy bronią prawdy, zwolennicy Marxa po prostu lżą. Zrobił to biskup Magdeburga Gerhard Feige - główny niemiecki promotor ekumenizmu. Uznał, że krytycy interkomunii mają „przedsoborowy obraz Kościoła'' i nie mają ,,wyczucia dla spraw ekumenizmu”. Uznał ponadto, że porzucenie interkomunii byłoby w dodatku czymś ,,makabrycznym''.



Inaczej uważa wspomniany już bp Voderholzer. „Decydującym jest, byśmy byli w jedności z innymi episkopatami na całym świecie. W tak ważnej i dotykającej wiary kwestii nie chcemy decydować sami. Tego wymaga od nas kolegialność i solidarność ponad granicami Niemiec” - powiedział w wywiadzie.



Jak dodawał, byłoby czymś przedziwnym, gdyby Komunię świętą mogli przyjmować protestanci - ludzie, którzy nie są w jedności z Kościołem, odrzucają prymat papieski, kult świętych, ba, nawet kult maryjny. Ponadto protestanci, wskazywał biskup, mają zupełnie inne rozumienie Eucharystii.



