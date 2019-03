Nigeryjscy islamiści coraz ostrzej atakują chrześcijan

Mateusz 24.3.19 19:10

Nie żebym wyszedł na obrońcę katolików, ale według manifestu zamachowca z Christchurch można wywnioskować, że miał kryzys wiary, nie twierdzę, że był ateistą ani katolikiem.

Załączę cytat:



,,Were/are you a christian?

That is complicated.

When I know, I will tell you.''