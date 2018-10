Nigeria: 8 Polaków porwanych przez piratów

Jak informuje radio RMF FM, u wybrzeży Nigerii piraci uprowadzili ośmiu Polaków. Zdarzenie miało miejsce ok. godziny 4 nad ranem, w sobotę.

Statek z Polakami na pokładzie, "Pomerania Sky" płynął z Angoli do nigeryjskiego portu Omme. Kiedy znajdował się ok. 50 mil morskich od wybrzeża, podpłynęły do niego dwie motorówki. Piraci wdarli się na pokład i sterroryzowali załogę. Ta zdążyła jednak nadać przez radio komunikat o problemach. Marynarzom najprawdopodobniej nic się nie stało.