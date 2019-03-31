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NIGDY nie zapomnij, skąd jesteś! 31.03.2019, 14:55
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NIGDY nie zapomnij, skąd jesteś!

2Dodaj komentarz

  • Piotr Nowak 31.3.19 15:13

    Fajowa dzieciarnia.
    Tylko o czym jest ten artykóuuół?
    Bo chyba taki na "odpierrdol się" lekko...

  • Stachu 31.3.19 15:33

    Stąd jesteś: https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot

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