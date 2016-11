Niezwykły tatar, czyli okrasa z gęsi!

reklama

"Okrasa to zapomniany smakołyk z gęsiny, szczególnie popularny na Kaszubach. Bardzo aromatyczna mięsna pasta przypomina nieco tatar. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisało ją na listę produktów tradycyjnych" - czytamy na blogu nakarmionastarecka.pl.

Autorzy podają następnie przepis na doskonały tatar z gęsi. Oto on:

"Surowe mięso z gęsi – udka, bądź piersi – zmielić razem ze skórą przez maszynkę. Następnie sowicie posolić, popieprzyć, dodać suszony cząber i świeży rozmaryn. Włożyć do glinianego naczynia i zalać gęsim tłuszczem. Ten otrzymujemy sami, wytapiając sadło z gęsi, lub możemy kupić gotowy. Wstawić do lodówki".

Jak piszą autorzy, "okrasa w lodówce może długo stać". Sprawdza się zarówno na zimno - do kanapek z ogórki z ogórkiem małosolnym - jak i smażona, na przykład w jajecznicy. Ma być doskonała również jako smaczek na przykład do pierogów. Blog nakarmionastarecka.pl proponuje też wykorzystanie okrasy do kotletów.

