Niezwykłe znaki w Polsce - Cudowny Krucyfiks Baryczków

Cudowny Pan Jezus z archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie Wchodząc do archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w lewej nawie świątyni znajduje się kaplica z Cudownym Krucyfiksem Jezusa Konającego. Figura ukrzyżowanego Chrystusa jest umieszczona w barokowym ołtarzu z czarnego marmuru. Tam też, u Jego stóp, przechowywany jest Najświętszy Sakrament, a przed Nim płonie wieczna lampa. Cudowny Krucyfiks, nazywany potocznie "Krucyfiksem Baryczków" jest najcenniejszym zabytkiem rzeźby późnośredniowiecznej w Warszawie. Prawda o powstaniu tegoż działa sztuki jest okryta tajemnicą i nie do końca jasna. Historia głosi, iż Krucyfiks został przywieziony z Norymbergi ok. roku 1506-28, przez rajcę miejskiego Jerzego Baryczkę, ochronił go ponoć w ten sposób przed zniszczeniem. Jednak inne źródło podaje, iż rzeźba miała być wykonana we Wrocławiu, przez śląskiego średniowiecznego snycerza. Rzeźba Chrystusa konającego naturalnych rozmiarów, emanuje niesamowitą ekspresją i realizmem. Prezentuje styl "Christo morto" – Chrystusa zmarłego po wielkiej męce. Głowa opuszczona, w ciężkiej koronie cierniowej, twarz wydłużona i okryta zastygłym, wielkim cierpieniem. Oczy zamknięte, powieki posiniałe i zapadnięte, policzki również zapadnięte z uwypuklonymi kośćmi, ślady i strużki krwi spływające po bolesnym Obliczu i spod cierni. Usta sine, uchylone, właściwe zmarłemu. Realności twarzy dodają naturalne, ludzkie ciemne włosy na głowie i brodzie Zmarłego. Snycerz w doskonały sposób ukazał ból i konanie jakiego doznał Chrystus podczas niezmierzonej swej męki.