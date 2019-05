Niezwykłe właściwości liści orzecha włoskiego!

Lubisz orzechy? My też! Mało kto jednak ma świadomość, że w przypadku orzecha włoskiego niemniej istotne są jego… liście. Zawierają ogromne ilości witamin, glukozydów, flawonoidów, karotenoidów czy olejków eterycznych. To nie może się zmarnować!

Najlepiej zbierać je na końcu maja oraz w czerwcu, gdy są już odpowiednio rozwinięte. Pamiętajmy jednak, że nie nadają się do wykorzystania liście z plamami czy innymi objawami chorób. Interesują nas tylko zdrowe liście!

Z przechowywanych w szczelnych pojemnikach suszonych liści orzecha włoskiego warto robić napar. Jedna łyżka wystarczy do sporządzenia 250 ml naparu. Po zalaniu wrzątkiem nie czekamy jednak 5 czy 10 minut, ale aż godzinę. Tak sporządzony napar powinniśmy wypijać w ilości 1/3 szklanki, 3 razy dziennie przed posiłkami. Działa świetnie w przypadku biegunek czy stanów zapalnych przewodu pokarmowego. Można też stosować zewnętrznie jako okłady – pomaga na trądzik czy liszaj.

Liście orzecha mogą też posłużyć do sporządzenia odwaru poprzez zalanie łyżki suszu 0,5 l wody i podgrzewanie przez 10 minut, bez gotowania wody. Posłuży nam to do płukania jamy ustnej, zlikwiduje nadmierną potliwość stóp czy grzybicę.