Niezwykłe! Ta świątynia została poświęcona ręką Boga

Aby dostać się do tego najbardziej znanego anielskiego sanktuarium trzeba pokonać szereg serpentyn. Na górze czeka nas za to piękne zabytkowe miasteczko posiadające przyjemny, chłodny klimat w odróżnieniu od upalnego wybrzeża w okolicy. To właśnie tu, co najmniej czterokrotnie objawił się wódz zastępów niebieskich – św. Michał Archanioł.