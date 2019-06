Niezwykłe spotkanie! Prezydent odwiedził chorego księdza na oddziale onkologicznym

Polak Ateista Dumny Gej 7.6.19 21:48

❤️To już jutro kochani!❤️ 🌈 https://www.PARADAROWNOSCI.eu/pl/ 🌈



Trasa przemarszu:

https://www.paradarownosci.eu/wp-content/uploads/2019/05/MAPA-przejścia-PR-2019-768x918.jpg



Parada Równości 2019 startuje 8 czerwca o godz. 15:00 z ulicy Świętokrzyskiej (między metrem Świętokrzyska a ul. Emilii Plater)



Od godz. 10:00 w Parku Świętokrzyskim będzie działało Miasteczko Równości.



Od godziny 20:00 do 23:00 w Hard Rock Cafe będzie miał miejsce Koncert Love is Love.



O godz. 22:00 zapraszamy Was na oficjalne After Party Parady Równości 2019 w klubie Metropolis / Jasna 1





🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️🌈