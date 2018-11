Niezwykłe muzeum dusz czyśćcowych. Gdzie się znajduje?

Ksiądz Victor Jouët, który często i chętnie modlił się za zmarłych dostrzegł na ścianie obraz smutnej, cierpiącej twarzy. Był więc przekonany, że to jakaś udręczona dusza woła o pomoc, dlatego też zachował wizerunek. Zakonnik zdecydował się również odbudować kościół i poświęcić go właśnie duszom czyśćcowym. Ksiądz Jouët podróżował po Europie, zbierając fundusze na budowę kościoła. Poszukiwał również świadectw i dowodów wizyt dusz w czyśćcu cierpiących. Wszystko to sprowadzał do Rzymu. Obecny proboszcz parafii, ks. Domenico Santangini podkreśla, że autentyczność wszystkich eksponatów została potwierdzona.