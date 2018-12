Nieznane, taoistyczne korzenie chińskiej dyktatury

Idee dwu przeciwstawnych sił, które razem tworzą pożądaną harmonie jest urzeczywistniana poprzez koegzystencje gospodarki kapitalistycznej z komunistyczną dyktatura. Gospodarka kapitalistyczna nie jest więc dowodem na wycofanie się władz chińskich z komunizmu, ale na budowę komunizmu na chińskiej taoistycznej drodze uzyskiwania harmonii z połączania przeciwieństw. Taka polityka jest zgodna z wskazówkami Laozi, który twierdził, że by osiągnąć fazę pożądaną trzeba najpierw przejść przez fazę odmienną (więc by osiągnąć komunizm najpierw trzeba przejść przez fazę kapitalizmu – co zresztą jest zbieżne z koncepcją Karola Marksa, który twierdził, że do komunizmu należy dość poprzez kapitalizm – bolszewicy w Rosji ominęli fazę kapitalizmu przechodząc z feudalizmu do komunizmu).