Niezłe powitanie jak na 'wizytę czwartej kategorii'! F-35 przeleciały nad Waszyngtonem (ZOBACZ)

"To jeden najwspanialszych myśliwców bojowych na świecie"-powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump o myśliwcach F-35. Amerykański przywódca przygotował dość ciekawe powitanie dla polskiej pary prezydenckiej.

Dokładnie akie samoloty Polska zamierza kupić od USA. Co ważne, od czasu zamachów na WTC tego typu maszyny bardzo rzadko pojawiają się nad Waszyngtonem.

"Widzieliśmy znakomity przelot tego niezwykle nowoczesnego samolotu; przeleciał nad Białym Domem i nieomalże zatrzymał się w powietrzu. Pomyślałem: czy coś się stało? Nie za szybko leci. Ale był to po prostu element akrobacji, jest to jeden z niewielu samolotów, które potrafią lądować pionowo. To jeden najwspanialszych myśliwców bojowych na świecie"-podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump.