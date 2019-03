Niewiarygodne zarzuty pod adresem ks. Henryka Jankowskiego

Piotr J. twierdzi, że ks. Jankowskinapadł go w 1997 roku. Miał podejść do niego na skwerze Czesława Niemena w Gdańsku. Zaoferował mu pomoc, bo Piotr J. był głodny i wyziębiony - uciekł z domu. Według mężczyzny zabrał go na plebanię, nakarmił - i położył w swoim łóżku. Miał zmusić go do seksu oralnego i pokazywać mu pedofilskie filmy.