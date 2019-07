Niespełnione proroctwa 'ekosekt'

ONZ domaga się, byśmy rocznie do 2030 roku przeznaczali co najmniej 300 miliardów dolarów na walkę z tym procesem. Dokładnie 30 lat temu organizacja twierdziła podobnie, choć przepowiadana apokalipsa miała być na nieco mniejszą skalę. 30 czerwca ONZ wypuściło raport, gdzie stwierdzono, że do 2000 r. ludzkość musi powstrzymać globalne ocieplenie. Inaczej lodowce na całym świecie miały roztopić się, co spowodowałoby dramatyczny wzrost poziomu oceanów i mórz.