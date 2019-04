Niesłusznie skazał Komendę na dożywocie, teraz będzie decydował o jego odszkodowaniu?

joanna 8.4.19 19:22

W tej sytuacji musi być natychmiastowa reakcja ministra sprawiedliwości i sprawa powinna być przeniesiona do innego sądu, a jeszcze lepiej do innego miasta, co w wielu przypadkach ma miejsce, by nie było takich "koincydencji". A co więcej, niewinnie skazany T. Komeda powinien wystąpić o odszkodowanie personalnie do sędziów, którzy swoimi niekompetentnymi wyrokami złamali mu życie!