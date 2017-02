Nieślubny synek Wałęsy długo musiał czekać na godny grób

Fot. Facebook; fot. Oliver Oezratty, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia, edyt.

reklama

Rozmaite 'autorytety' robią wszystko, by bronić Lecha Wałęsy. To zarazem obrona systemu III RP. By pomóc w wyrobieniu sobie zdania na ten temat, przypominamy o pewnym zapomnianym fakcie...