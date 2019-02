Niesiołowski zabrał głos. ,,Oni to spreparowali!''

toni 7.2.19 8:57

mnie się też wydaje że to zostało spreparowane - przecież on jest taki przyzwoity gość, a to że narzeczoną sypnął to dlatego że się pomylił. Przecież On miał takie ciężkie dzieciństwo na szczawiu i mirabelkach to pewnie dlatego mu to prącie cały czas sterczy i co ma z ty zrobić.