Niesiołowski straszy ponurymi wizjami Europy...

„Unia oznaczała pokój, dobrobyt i demokrację, ale po dwóch pokoleniach, gdy wydawało się, że nie ma realnej alternatywy dla takiej polityki i pokojowej demokratycznej Europy okazało się, że wraca fala nacjonalizmów i narodowych egoizmów. Nacjonalizm to w największym skrócie nienawiść do innych narodów i polityka czerpania korzyści kosztem innych”.

„To polityka, którą brutalnie sformułował nacjonalista Donald Trump – najważniejsza Ameryka, a nie głodni, bici, prześladowani, mordowani, ofiary dyktatur. To polityka pogardy dla uchodźców, nierówności społecznych, to zakłamywanie historii mające ukazać, że „nasz” naród miał zawsze rację, nikogo nie krzywdził i nie prześladował, za to zawsze był krzywdzony i prześladowany. Nacjonalizm to przemoc, brutalność brak poszanowania prawa. To powrót do takiej Europy, która pozostawiła po sobie ruiny i stosy trupów”.