Niesiołowski: Obrzygano mnie w mediach

Stefan Niesiołowski twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. W rozmowie z „Newsweekiem” powiedział, że wszystko to „podłe insynuacje”, a on sam został przez media „obrzygany”.

„Nazwałem go tak, bo kiedy mnie obrzygano w mediach, to powiedział, że o tym od dawna mówiło się w Sejmie. To niesłychane. Pan Schetyna był uprzejmy włączyć się w kampanię opluwania mnie przez przeciwników politycznych na podstawie sfałszowanych i nielegalnych podsłuchów oraz insynuacji i przecieków, które trafiały do pisowskich gazet”.