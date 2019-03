Niesiołowski atakuje PiS i... Schetynę. 'Czemu nie poszedł pan do prokuratury'?

Nazwisko posła Unii Europejskich Demokratów, Stefana Niesiołowskiego pada wielokrotnie w aferze z prostytutkami i łódzkimi biznesmenami. Choć polityk nie przyznaje się do winy. ma początku marca zrzekł się immunitetu. Choć wyraźnie wycofał się z życia publicznego, od czasu do czasu Niesiołowski komentuje jednak sprawy bieżące. Tak jak w tym długim wpisie na Facebooku.

"Muszę przy okazji podziękować naczelnemu przeciwnikowi Kaczyńskiego p. Schetynie, który był uprzejmy skomentować połączoną z obrzydliwymi osobistymi atakami opartymi na kłamstwach spreparowanych podsłuchach, zarzutach korupcji, przeciekach z prokuratury i CBA (co jest sprzeczne z prawem) w dodatku tendencyjnych kłamliwych i podłych akcję dyskredytacji słowami - „o Niesiołowskim mówiło się dawno na korytarzach sejmowych”. Rozumiem, że w kontekście korupcji – to dlaczego panie Schetyna nie poszedł pan zgodnie z prawem do prokuratury? Jeśli tego rodzaju człowiek jest bojownikiem o demokrację i ma być twarzą kampanii przywracającą Polsce wolność po rządach PiS-u, to ja przepraszam, ale nie sądzę by mu się to udało"- pisze poseł PSL-UED.