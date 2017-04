Niesamowite! Firma transportowa promuje dumną historię Dywizjonu 303

Jedna z firm transportowych postanowiła w oryginalny sposób uhonorować dokonania polskich lotników z Dywizjonu 303.

Brytyjscy policjanci opublikowali na Twitterze zdjęcia ciężarówki, którą zauważono przy jednej z autostrad. Namalowany był na niej wielki obraz przedstawiający Dywizjon 303. Jak się okazuje, pojazd należy do polskiej firmy Repliński Transport z Kościerzyny.

Jak napisała brytyjska policja na swoim koncie na Twitterze:

"Dostrzeżona w nocy przy węźle 11 autostrady M20. Niezwykły projekt graficzny w hołdzie dla Polskiego Dywizjony, który walczył podczas Bitwy o Anglię i podczas całej II wojny światowej”.

Spotted overnight M20 Junction 11. Incredible artwork tribute to Polish Squadron that fought in the Battle of Britain & WW2.

AG pic.twitter.com/6sPdUeaeyg