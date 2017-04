NIESAMOWITA pietruszka! Oczyszcza i odchudza!

reklama

Pietruszka to jedno z najbardziej popularnych warzyw, używane zwykle jako dodatek do zup w naszej kuchni.

Ale zapomnieliśmy, że pietruszka to nie to tylko przyprawa, to warzywo od kilkuset lat znane ze swych właściwości leczniczych.

Dr Augustyn Czarnowski w „Przewodniku zdrowia” w XIX wieku tak opisywał zalety lecznicze pietruszki:

Odwar korzeni samych lub też łącznie z liśćmi pije się od słabości żołądka, wzdęć, cierpień moczowodów, rzeżączki, kamienia pęcherzowego, wodnej puchliny. Na kamienie pęcherzowe można pietruszki używać razem z lukrecją

Pietruszka to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera kompleks witamin i minerałów ważnych w zapobieganiu wielu chorobom. Poza tym pietruszka zawiera co najmniej dwa rodzaje nietypowych związków, które mają wyjątkowe korzyści zdrowotne. Olejek eteryczny i flawonoidy o unikalnym, niespotykanych w innych warzywach składzie.

Dzięki tym składnikom pietruszka działa oczyszczająco i antyseptycznie, zwiększa przepływ krwi przez nerki, nasila przesączanie moczu w kłębuszkach nerkowych i rozkurcza mięśnie gładkie układu moczowo-płciowego, przewodu pokarmowego, działa kojąco na wątrobę i drogi żółciowe.

Olejek eteryczny pietruszki, szczególnie zawarta w nim mirystycyna hamuje tworzenie guzów, co wykazano w badaniach.

Regularne picie wyciągów, naparów, herbatek lub zażywanie mikstur z pietruszki ma działanie lecznicze: szczególnie na nerki, przeciw obrzękowe, moczopędne, odtruwające, oczyszczające, pobudzające trawienie i wydzielanie żółci, przeciwdziałające zaparciom i wzdęciom oraz krwiotwórcze.

Herbatka z pietruszki detoks i odchudzanie

Składniki:

Średni korzeń pietruszki

Pęczek posiekanej natki pietruszki

2 szklanki wody

Korzeń pietruszki oczyścić, umyć i pokroić na plasterki. Zalać wodą, gotować pod przykryciem na małym ogniu 10-15 minut. Pod koniec gotowania dodać natkę pietruszki. Po 2-3 minutach zdjąć z ognia, zostawić pod przykryciem do przestudzenia. Przecedzić. Do smaku można dosłodzić miodem, ewentualnie dodać łyżkę soku z cytryny.

Herbatka z pietruszki detoks, spalanie tłuszczu plus niestrawność, wzdęcia, problemy trawienne

Składniki i przygotowanie jak w poprzednim przepisie, pod koniec gotowania dodać wraz z natką pietruszki kilkanaście nasion kopru włoskiego.

Herbatka z natki pietruszki na wysokie ciśnienie, układ krążenia

Składniki:

Pęczek natki pietruszki

Ząbek czosnku

1 łyżka startego świeżego imbiru

1 łyżka soku z cytryny

2 szklanki wody

Zagotować posiekany czosnek, imbir i natkę pietruszki w wodzie ok 3-4 minuty. Odstawić pod przykryciem do ostudzenia. Dolać sok z cytryny, do smaku można dodać 1 łyżeczkę miodu.

Herbatka z pietruszki na bolesne krwawienia, nieregularne miesiączki

Składniki:

Średni korzeń pietruszki

Pęczek posiekanej natki pietruszki

2 łyżki świeżego startego imbiru

2 szklanki wody

Korzeń pietruszki oczyścić, umyć i pokroić na plasterki. Imbir oczyścić i zetrzeć na tarce lub drobno pokroić. Zalać wodą, gotować pod przykryciem na małym ogniu 10-15 minut. Pod koniec gotowania dodać natkę pietruszki. Po 2-3 minutach zdjąć z ognia, zostawić pod przykryciem do przestudzenia. Przecedzić. Do smaku można dosłodzić miodem, ewentualnie dodać łyżkę soku z cytryny.

Herbatka łagodzi bóle miesiączkowe, pomaga też ją wyregulować cykle. Nie mogą jej stosować kobiety w ciąży, gdyż zawarty w niej olejek apiol- pochodna estrogenu może wywołać wcześniejszy poród.

W przypadku problemów męskich z prostatą imbir zastąpić, lub dodać kawałek selera naciowego.

Prosta herbatka oczyszczająca, lecząca drogi moczowe

Łyżkę drobno pokrojonego świeżego korzenia pietruszki zalać szklanka cieplej wody i gotować na małym ogniu 15 minut. Przecedzić. Pic małymi łykami po szklance 3 razy dziennie.

UWAGA:

Jeśli używamy pietruszki natki i korzenia leczniczo – warzywo powinno być ze sprawdzonego źródła, a najlepiej ze swojego ogródka lub z upraw organicznych.

7.04.2017, 12:00