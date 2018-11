Niesamowita nienawiść ekologów. To już terroryzm

Ekolodzy lubią stroić się w pacyfistyczne piórka. W istocie nierzadko pałają krwawą wręcz nienawiścią do swoich politycznych przeciwników. Tak jest w Nowej Zelandii, gdzie premier otrzymuje ze środowisk ekologicznych groźby śmierci. Jej urzędnikom odpowiedzialnym za ochronę środowiska przebija się w samochodach opony i poluzowuje śruby mocujące koła.

Premier Jacinda Ardern budzi skrajną nichęć u ekologów programem stosowania fluorooctanu sodu do zwalczania gryzoni i innych inwazyjnych gatunków zwierząt. To organiczny związek chemiczny, silnie trujący. Według ekologów odkłada się on w wodzie, glebie, roślinach oraz organizmach zwierząt. Nowozelandzki rząd przekonuje, że tak nie jest i substancja stanowi tylko niewielkie zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.