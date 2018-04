Niesamowita antyrakowa MOC zwykłej... rzeżuchy

Rzeżucha znana jest również pod nazwą pieprzyca. Pochodzi z północno-wschodniej Afryki i południowo-zachodniej Azji. Do Europy dotarła w starożytności, uprawiano ją w Grecji i w Rzymie. W starożytnym Egipcie była cenioną rośliną przeznaczoną jako prezent dla faraonów spoczywających w piramidach. W starożytnej Europie roślina ta wykorzystywana była do celów leczniczych jako środek pobudzający, poprawiający urodę i regulujący zaburzenia tarczycy. Do Polski rzeżucha dotarła w XV wieku.

Nie należy żałować sobie rzeżuchy gdy się ma kłopoty z włosami i paznokciami, zalecane jest jej spożywanie przy chorobach nerek (działa moczopędnie, ale należy uważać, aby nie wywołać zapalenia pęcherza moczowego), oraz gdy się ma trądzikową lub łojotokową cerę.

Ponadto rzeżucha zwalcza wiosenne przemęczenie.

Poniższa tabelka przedstawia wartości odżywcze rzeżuchy.

Zawartość

w 100 [g]

Wartość energetyczna - 11 kcal

Białko - 2,3 g

Tłuszcz ogółem - 0,1 g

Kwasy tłuszczowe nasycone - 0,0 g

Kwasy tłuszczowe jednonienasycon - 0,0 g

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone - 0,0 g

Kwasy tłuszczowe omega-3 - 23 mg

Kwasy tłuszczowe omega-6 - 12 mg

Węglowodany - 1,29 g

Błonnik pokarmowy - 0,5 g

Witamina A - 3191 I.U.

Witamina E - 1,0 mg

Witamina K - 250 µg

Witamina C - 43 mg

Witamina B1 - 0,09 mg

Witamina B2 - 0,12 mg

Witamina B3 (PP) - 0,2 mg

Witamina B6 - 0,13 mg

Kwas foliowy - 9,0 µg

Witamina B12 - 0,0 µg

Kwas pantotenowy - 0,31 mg

Wapń - 120 mg

Żelazo - 0,2 mg

Magnez - 21 mg

Fosfor - 60 mg

Potas - 330 mg

Sód - 41 mg

Cynk - 0,11 mg

Miedź - 0,08 mg

Selen - 0,9 µg

Cholesterol - 0,0 mg

Fitosterole

Co jednak najważniejsze: rzeżucha ma zdolność blokowania wzrostu nowotworów.

Rukiew wodna ma ogromną zaletę - powstrzymuje rozwój nowotworów piersi. Wykazali to naukowcy z Wielkiej Brytanii. W badaniach wzięły udział pacjentki chore na raka sutka. Okazało się, że po zjedzeniu porcji rukwi we krwi uczestniczek wzrastał poziom białka, które blokuje wzrost komórek nowotworowych. Na razie nie wiadomo dokładnie dlaczego tak się dzieje, prawdopodobnie antynowotworowe działanie mają związki chemiczne zawarte w rukwi. Żeby lepiej poznać mechanizm blokowania wzrostu komórek raka, uczeni planują dalsze badania rzeżuchy wodnej.

Rak piersi to jeden z najbardziej zabójczych nowotworów. Jest przy tym częsty - statystycznie zachoruje na niego co 16 Polka. Jednak wcześnie wykryty jest uleczalny. Co więcej, w większości przypadków da się uratować pierś. Na 10 kobiet, u których stwierdzono raka sutka, 6-7 kobiet może być leczonych bez mastektomii.

To dowodzi, że ta delikatna, niepozorna roślinka ma ogromne znaczenie dla rozwoju komórek anty rakowych w naszym ciele. Ponadto badania wykazały, że związek fenyloetyloizotiocyjaniany (PEITC), występujący w listkach rzeżuchy silnie wpływa na funkcję białka w organizmie człowieka. To powoduje, że wzmocnione białko zaczyna odgrywać kluczową rolę w walce z rakiem.

