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Nierządnica wtargnęła do Kościoła. Proroctwo Micheasza wypełnia się ! 9.04.2019, 21:30
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Nierządnica wtargnęła do Kościoła. Proroctwo Micheasza wypełnia się !

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